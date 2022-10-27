Сечин: доля РФ в индийском импорте растет за счет увеличения поставок энергоносителей

Исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин рассказал о том, что российская доля в индийском импорте растет за счет увеличения поставок энергетических носителей. Показатели увеличились практически в 2,5 раза (до 4%) за апрель и май текущего года. В настоящее время "Роснефть" сотрудничает с местными нефтегазовыми компаниями.

Увеличение поставок энергоносителей, прежде всего нефти и газа, в значительной степени увеличило долю России в структуре индийского импорта. Если по состоянию на 2021 и 2022 финансовые годы доля России составляла 1,6 %. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт пояснил, что в Индия в этом году стала пятой страной в мире по размерам ВВП и демонстрирует наиболее высокие темпы роста среди крупных экономик. "Совместно с индийскими компаниями "Роснефть" реализует три крупных производственных проекта на территории России - "Ванкорнефть", "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" и "Сахалин-1", - отметил Сечин. Он добавил, что "Роснефть" является крупнейшим российским стратегическим инвестором в индийскую экономику.

Сечин: процесс отказа некоторыми странами от расчетов в долларах запущен и необратим.

Фото и видео: Венский Евразийский экономический форум-2022