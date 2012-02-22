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Сечин: процесс отказа некоторыми странами от расчетов в долларах запущен и необратим

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Глава "Роснефти" объяснил, почему страны отказываются использовать американскую валюту.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин рассказал о том, что  процесс отказа некоторыми странами от расчетов в долларах запущен и необратим. Соответствующей информацией эксперт поделился в ходе выступления  XV Веронского Евразийского экономического форума. Он напомнил, что ряд стран выступили с планами отказаться от финансовых расчетов в американской национальной валюте ради укрепления собственных систем и снижения рисков зависимости от США. Тенденции говорят о произвольном аресте счетов, независимых фондов и золотовалютных резервов.

Крупнейшие экономики Юго-Восточной Азии все чаще осуществляют расчеты друг с другом напрямую. Центральные банки Азии и Ближнего Востока создают двусторонние линии валютных свопов с намерением укрепления собственных финансовых систем и снижения рисков.

Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Сечин добавил, что с конца 2021 года зарубежные инвесторы сократили вложения в американский государственный долг на $238 млрд. Доля доллара США в валютных резервах центральных банков стран мира снизилась до 55%, что является самым низким показателем с 1995 года.

Сечин: политика полностью уничтожила единый энергетический рынок.

Фото и видео: Венский Евразийский экономический форум-2022
 

Теги: доллар, игорь сечин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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