Сечин: процесс отказа некоторыми странами от расчетов в долларах запущен и необратим

Глава "Роснефти" объяснил, почему страны отказываются использовать американскую валюту.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин рассказал о том, что процесс отказа некоторыми странами от расчетов в долларах запущен и необратим. Соответствующей информацией эксперт поделился в ходе выступления XV Веронского Евразийского экономического форума. Он напомнил, что ряд стран выступили с планами отказаться от финансовых расчетов в американской национальной валюте ради укрепления собственных систем и снижения рисков зависимости от США. Тенденции говорят о произвольном аресте счетов, независимых фондов и золотовалютных резервов.

Крупнейшие экономики Юго-Восточной Азии все чаще осуществляют расчеты друг с другом напрямую. Центральные банки Азии и Ближнего Востока создают двусторонние линии валютных свопов с намерением укрепления собственных финансовых систем и снижения рисков. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Сечин добавил, что с конца 2021 года зарубежные инвесторы сократили вложения в американский государственный долг на $238 млрд. Доля доллара США в валютных резервах центральных банков стран мира снизилась до 55%, что является самым низким показателем с 1995 года.

Сечин: политика полностью уничтожила единый энергетический рынок.

Фото и видео: Венский Евразийский экономический форум-2022

