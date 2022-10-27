Сечин: политика полностью уничтожила единый энергетический рынок

Глава "Роснефти" рассказал о тенденциях в экономике.

Исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин считает, что мировая политика полностью уничтожила экономическую единую систему, также на планете больше нет общего энергетического рынка и правил. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления в Баку на заседании XV Веронского Евразийского экономического форума. Гость пояснил, что тренды на рынках появляются внезапно и действуют сами по себе, а не поглощаются друг другом.

Никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил. Высокая волатильность, которая отмечалась все последнее десятилетие, стала сегодня беспредельной. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт напомнил о недавних словах президента Джо Байдена о том, что власти США нацелены на то, чтобы быть мировым лидером с помощью дипломатии, "подкрепленной лучшей боевой силой".

Сечин назвал введение потолка цен на нефть и газ покушением на основы суверенитета.

Фото и видео: Венский Евразийский экономический форум-2022