Сечин назвал введение потолка цен на нефть и газ покушением на основы суверенитета

Глава "Роснефти" рассказал о том, что США наживаются на международных партнерах.

Исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин считает, что введение Евросоюзом "потолка цен" на российские нефть и газ является не только подрывом основ мирового рынка, но также и отменяет независимые права суверенных государств на собственные энергетические ресурсы. Соответствующим мнением эксперт поделился с коллегами в ходе выступления на XV Веронском Евразийском экономическом форуме. Чиновник добавил, что по какой-то причине эти ограничения никак не касаются США.

Идея по сути заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что "правильным" странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем "неправильным". Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Игорь Сечин добавил, что в европейском регионе ряд экспертов и политиков открыто обвиняют власти США в том, что они наживаются самими же спровоцированном энергетическом кризисе, на проблемах своих международных союзников. Глава "Роснефти" уточнил, что цены на газ в США в пять раз ниже, чем в Европе.

Сечин: "энергетическое самоубийство" Европы будет иметь долгосрочные последствия.

Фото и видео: Венский Евразийский экономический форум-2022