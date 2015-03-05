Мирошник: вхождение ЛНР в состав России должно произойти в пределах недели

Посол рассказал о ходе соглашений между Донбассом и Москвой.

Луганская Народная Республика должна войти в состав России в течение недели. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами "РИА Новостей" руководитель представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. Дипломат уточнил, что соответствующее соглашение практически готово. На текущий момент требуется соблюсти все параметры, которые требует от регионов правовая система РФ. Дипломат добавил, что следует выполнить эту задачу безупречно.

Я думаю, что это в пределах недели должно произойти. Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов. Локомотив пошел, и его уже вряд ли остановишь… Родион Мирошник, посол ЛНР

Посол подчеркнул, что главное событие уже состоялось, так как народные референдумы завершены.

Глава ЛНР Пасечник обратился к Путину с просьбой о вхождении республики в состав России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости