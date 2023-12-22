Посол призвал добиться виновным за военные преступления на Украине соответствующего наказания.

Москва имеет все основания признать террористическими организациями Вооруженные силы Украины (ВСУ), Службу безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) при министерстве обороны киевского режима. Соответствующее мнение огласил в эфире телеканала "Россия-24" российский посол по особым поручениям при министерстве иностранных дел Родион Мирошник. Дипломат уточнил, что в этом вопросе страна находится только в начале пути, так как все еще требуется принять политические решение и процедуры. Специалист считает, что власти видят основания для того, чтобы ВСУ, ГУР и СБУ считались террористическими структурами. Он добавил, что с боевиками переговоров вестись не будут, а движения будут подлежать полной ликвидации. Действиями террористов будет дана правовая оценка, после чего виновные лица получат справедливое наказание.

Когда мы располагаем всей базой - признаниями руководителя ГУР или СБУ о том, что они наносили, санкционировали, готовили удары, есть доказательная база о том, что Украина наносила удары по больницам, детским садам, расстреливала людей. Родин Мирошник, посол РФ

По мнению Родиона Мирошника, России также требуется привлекать к ответственности и поставляющие киевскому режиму оружие государства. Такие страны могут считаться соучастниками и соответчиками за результаты той военной операции, которая происходит на территории Украины.

Мирошник назвал указ Зеленского о территориях контрпродуктивным.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live