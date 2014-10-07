Посол РФ объяснил кадровые перестановки в военном руководстве Украины.

Решение Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского может быть связано с борьбой различных групп влияния за контроль над многомиллиардным финансированием Вооруженных сил Украины. Соответствующий комментарий журналистам газеты "Известия" сделал российский посол по особым пnoоручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат указал на то, что на должности министерства по обороне страны сменился Михаил Федоров. На это фоне в ряде городов проводились массовые митинги в поддержку бывшего чиновника, а также акции протеста в отношении главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Владимир Зеленский объявил населению о том, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на место главнокомандующего ВСУ.

Главные игроки находятся за пределами Украины. Это разные группы влияния, которые стоят за Федоровым, которые стоят за Зеленским. Поэтому здесь их главная задача - разделить тот бюджет, который в этом году составляет примерно 100 миллиардов долларов. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Эксперт заметил, что основная причина текущего противостояния заключается в борьбе различных групп влияния на украинской территории за контроль над многомиллиардным финансированием армии, которым сейчас распоряжается министерство обороны. Родион Мирошник уверен в том, что общий политический курс Банковой улицы после смены главнокомандующего ВСУ не изменится, так как Владимиру Зеленскому нужна более удобная и менее самостоятельная фигура у руководящей должности.

Мирошник: за атаку 400 дронов ВСУ на Москву будет "отдельная благодарность".

Фото: Telegram / РОДИОН_МИРОШНИК