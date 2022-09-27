Мирошник: голосование в ЛНР идет во время обстрелов ВСУ

Дипломат рассказал о том, что голосование будет завершено строго в срок.

Процесс голосования на территории Луганской народной республики не прерван несмотря на обстрелы со стороны Вооруженных силах Украины. Соответствующее заявление сделал руководитель представительства ЛНР в России Родион Мирошник. Посол отметил, что референдум будет завершен вечером 27 сентября. Такие данные дипломат высказал в эфире проекта "Соловьев Live". Он пояснил, что был нанесен удар по города Алчевск. Власти региона зафиксировали прилет в регион "полного пакета HIMARS". В настоящее время специалисты приняли меры безопасности и перевели избирательные участки и комиссии в местные бомбоубежища. Гость программы добавил, что непонятно, куда еще могут быт совершены атаки и по каким объектам будут бить.

Ни в Алчевске, ни в других городах процесс голосования не прерван. То есть мы живем давно в той ситуации, когда если бы мы все прервали, пугаясь каждого обстрела, то, наверное, мы давным-давно бы прекратили все процессы, да и в принципе свое существование. Родион Мирошник, посол РФ в ЛНР

Напомним, что в настоящее время референдум по вопросу о вхождении в состав России проходятся в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование идет пять дней, до 27 сентября.

Глава ЛНР проголосовал на референдуме.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live