Леонид Пасечник отдал голос за присоединение ЛНР к России.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник проголосовал на народном референдуме по вопросу присоединения региона к составу РФ. Об этом рассказали журналисты из информационного агентства "РИА Новости". Чиновник отметил в ходе мероприятия, что данного события жители ждали восемь лет. Он лично проголосовал за вступление ЛНР в РФ. Он назвал выбор практически состоявшимся. При этом с украинской сторонф фиксировался ряд провокаций, направленных на то, чтобы референдум был сорван. Однако острых проблем власти не выявили. Об этом Пасечник заявил прессе, находясь на избирательном участке.

Мы этого дня ждали долгие 8 лет. Леонид Пасечник, глава ЛНР

Напомним, что референдум по вхождению ЛНР в состав России проводится на территории республики с 23 сентября по 27 сентября 2022 года.

Источник: украинскому диверсанту приказали убить главу Херсонской области.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости