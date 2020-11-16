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Источник: украинскому диверсанту приказали убить главу Херсонской области

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Молодой человек не совершил преступление, так как боялся за свою жизнь.

Журналисты "РИА Новостей" рассказали о том, что украинскому диверсанту кураторы приказали убить главу Херсонской области Владимира Сальдо и заместителя Кирилла Стремоусова. Участник разведывательно-диверсионной группы не выполнил задание, так как испугался за собственную жизнь. Также диверсант сослался на неумение совершать подобного рода теракты. Напомним, что ранее российские силовики задержали в селе Чернобаевке Херсонской области двоих участников теракта. Александр Свароба (1998 года рождения) и Артем Савельев (2003 года рождения)готовили на территории города Херсон теракт. По заданию "Седого" мужчины собирали для украинской разведки сведения о войсках РФ.

Российские силовики задержали двоих украинских диверсантов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: владимир сальдо, всу, диверсия, кирилл стремоусов, разведка, сбу, херсонская область, чернобаевка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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