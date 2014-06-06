Один из участников разведывательно-диверсионной группы рассказал о своем задании.

Российские силовики задержали двоих украинских диверсантов. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал сотрудник украинских силовых структур. Задержанный подозреваемый был пойман в селе Чернобаевка Херсонской области. Известно, что молодой человек является участником местной разведывательно-диверсионной группы вместе со своим другом. За символические суммы они вместе подготавливали теракты в городе Херсон по заданию куратора из военного разведуправления Украины.

Задержаны Свароба Александр Николаевич, позывной "Алекс", 1998 года рождения, и Савельев Артем Васильевич, позывной "Малой", 2003 года рождения. пресс-служба силового ведомства РФ

Специалисты установили, что Свароба служил в рядах украинской армии в 2018-2021 годах на должности старший солдат. Уточняется, что после увольнения из ВСУ мужчина вернулся в родное село Чернобаевка. С конца февраля 2022 года он вместе со своим другом Артемом Савельевым отправился в батальон херсонской территориальной обороны. Там фигуранты расследования познакомились с командиром Иваном, имеющим позывной "Седой". Мужчине примерно 35-37 лет.

Пушилин: украинские силовики обстреливают ДНР в попытке сорвать референдум.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости