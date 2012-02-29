В Москве раскрыли статистику по возвращению домой тел погибших военнослужащих из зоны специальной военной операции.

Москва за последний год вернула киевскому режиму в рамках обменов 20 354 тела солдат Вооруженных сил Украины, а со стороны Банковой улицы было возвращено в нашу страну 627 останков российских воинов. Соответствующий комментарий журналистам во время брифинга во внешнеполитическом ведомстве сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат указал, что мероприятия были возобновлены за минувший год.

Это реальная пропорция потерь на поле боя, подчеркнул на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Дипломат добавил, что террористические действия ВСу в отношении России вступили в новую фазу. В частности, сейчас коллективный Запад проводит кампанию по оправданию терроризма и преступных деяний Украины. Родион Мирошник добавил, что международные союзники пытаются доказать остальному мировому сообществу то, что террор против гражданского населения и военные преступления являются нормой ведения современных боевых действий. В России полагают, что этим самым Украина и Запад перечеркивают базовые нормы и принципы международного гуманитарного права

Мирошник: Украина заявляет о мире в формате, неприемлемом для переговоров.

Фото и видео: МИД России