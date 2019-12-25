Александр Румянцев дал совет, как обезопасить себя от инфекции.

Минздрав призвал родителей сделать детям прививку от гриппа в 2020 году. Об этом во время пресс-конференции МИА "Россия Сегодня" заявил главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев. По словам эксперта, такое решение позволит избежать возможных осложнений, возникающих из-за инфицирования.

Мы призываем всех – и детей, и взрослых, родителей детей – привить детей в этом году от гриппа, что предупредит развитие тяжелых осложнений, которые несет за собой эта инфекция Александр Румянцев, детский онколог

Эксперт выступил в рамках мероприятия, которое получило тему "Иммунитет детей в период пандемии COVID-19".

В Петербурге более 30% горожан привились от гриппа.