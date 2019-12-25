Алоэ вера может стать эффективным средством против гриппа

Южнокорейские ученые изучили активные компоненты растения.

Алоэ вера может стать эффективным противовирусным средством против гриппа. Об этом сообщили ученые Института восточной медицины из Южной Кореи в публикации для медицинского портала Med-heal.ru. Предположительно, данное растение можно применять для борьбы против вируса гриппа А, а не только в качестве источника, полезного для кожи человека.

Алоэ вера демонстрирует выраженные противогриппозные эффекты. Мы выяснили, что этанольный экстракт подавляет репликацию гриппа А в клетках животных, плюс, посттерапия при помощи экстракта алоэ может подавлять аутофагию, которую грипп вызывает в клетках MDCK заявление ученых

Во время комплексного анализа активных компонентов растения стало понятно, что за борьбу с вирусами отвечают такие соединения как верцетин, катехин гидрат и кемпферол. На их основе можно разрабатывать действенные препарат против H1N1, H3N2 и других опасных штаммов.

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