В Петербурге более 30% горожан привились от гриппа

Прививки рекомендуется ставить детям с шести месяцев, беременным женщинами, людям с хроническими заболеваниями.

Во вторник, 20 октября, стало известно о том, что около 30,9% петербуржцев привились от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что на сегодняшний день в Петербурге привились от гриппа 1 665 000 человек, среди которых 247 тысяч детей. Специалисты отмечают, что наиболее эффективным средством для борьбы с болезнью является вакцинация. Прививаться советуют с сентября по ноябрь.

Медики завили, что прививки необходимы детям с шести месяцев, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями, а также учителям, студентам, врачам и работникам транспортной сферы.

Ранее мы сообщали о том, что работающим с коронавирусными больными врачам продлевают выплаты.

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