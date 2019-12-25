Работающим с коронавирусными больными врачам продлевают выплаты

Выплаты будут предоставлять до 31 октября.

Петербургским врачам, работающим с коронавирусными больными, продлевают стимулирующие выплаты до 31 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выплаты положены врачам и среднему медперсоналу, оказывающим спецпомощь в государственных клиниках, и младшему персоналу, заботящемуся об условиях для оказания такой помощи. Также дополнительные деньги выплатят врачам скорой помощи, фельдшерам по приему вызовов, водителям и санитарам, медикам подразделений по оказанию первичной медико-санитарной помощи на врачебном и самостоятельном приеме. Выплаты полагаются также работникам лабораторной диагностики COVID-19, патологоанатомам и судмедэкспертам, исследовавшим тела умерших от ковида пациентов.

Ранее мы писали, что в Петербурге начались клинические испытания вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.TV