В Петербурге начались клинические испытания вакцины от коронавируса

В испытании участвуют 30 добровольцев.

В понедельник, 19 октября, стало известно, что в Петербурге стартовали клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в Научном центре им. Чумакова РАН. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Испытания также стартовали в Кирове. Ранее специалисты отмечали, что исследование проходит хорошо, без нежелательных явлений. Вирус используется либо ослабленный, либо инактивированный. Испытания продлятся до конца года.

В исследованиях приняли участие 30 добровольцев от 18 до 45 лет. Перед вакцинацией они прошли ряд обследований. Так, к участию не допускают уже переболевших коронавирусом. Специалисты отмечатют, что добровольцев госпитализировали на 16 дней. Вакцину вводят дважды: второй раз через 14 суток. На 28 и 56 дни пациенты приходят на амбулаторные визиты.

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Фото: Piter.TV