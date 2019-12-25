Врач назвал способы выявить бессимптомное течение коронавируса

Ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова назвала способы выявить бессимптомное течение коронавируса. По её словам, первый признак — потеря обоняния и вкуса.
Она отмечает, что если коронавирусом заболел кто-то из окружающих, то следует внимательнее относится к своему здоровью. Также следует сдать быстрый тест на антитела.
Соседова подчеркнула, что выявить новую коронавирусную инфекцию помогает и компьютерная томография.
Ранее академик РАН назвал фактор, повышающий риск смерти при COVID-19 в девять раз.
Фото: pixabay.com
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