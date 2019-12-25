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Врач назвал способы выявить бессимптомное течение коронавируса
Сегодня, 8:31
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matveyvn

Врач назвал способы выявить бессимптомное течение коронавируса

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Выявить новую коронавирусную инфекцию помогает и компьютерная томография.

Ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова  назвала способы выявить бессимптомное течение коронавируса. По её словам, первый признак — потеря обоняния и вкуса.

Она отмечает, что если коронавирусом заболел кто-то из окружающих, то следует внимательнее относится к своему здоровью. Также следует сдать быстрый тест на антитела.

Соседова подчеркнула, что выявить новую коронавирусную инфекцию помогает и компьютерная томография.

Ранее академик РАН назвал фактор, повышающий риск смерти при COVID-19 в девять раз.

Фото: pixabay.com

Теги: бессимптомные носители, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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