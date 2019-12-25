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Академик РАН назвал фактор, повышающий риск смерти при COVID-19 в девять раз
Сегодня, 16:10
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matveyvn

Академик РАН назвал фактор, повышающий риск смерти при COVID-19 в девять раз

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У полных людей вероятность тяжелого лечения от коронавируса увеличивается в 7,5 раз.

Президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто назвал фактор, повышающий риск смерти при COVID-19 в девять раз.

По его словам, это ожирение. У полных людей вероятность тяжелого лечения от коронавируса увеличивается в 7,5 раз.

Шляхто подчеркнул, что для качественного лечения людям с лишним весом нужна персонализированная терапия, потому что она позволяет снизить летальность.

Ранее мы писали, что в Петербург доставили 400 доз вакцины.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, ожирение, ран
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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