Академик РАН назвал фактор, повышающий риск смерти при COVID-19 в девять раз

У полных людей вероятность тяжелого лечения от коронавируса увеличивается в 7,5 раз.

Президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто назвал фактор, повышающий риск смерти при COVID-19 в девять раз.

По его словам, это ожирение. У полных людей вероятность тяжелого лечения от коронавируса увеличивается в 7,5 раз.

Шляхто подчеркнул, что для качественного лечения людям с лишним весом нужна персонализированная терапия, потому что она позволяет снизить летальность.

Ранее мы писали, что в Петербург доставили 400 доз вакцины.

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