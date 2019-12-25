Академик РАН назвал фактор, повышающий риск смерти при COVID-19 в девять раз

Президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто назвал фактор, повышающий риск смерти при COVID-19 в девять раз.
По его словам, это ожирение. У полных людей вероятность тяжелого лечения от коронавируса увеличивается в 7,5 раз.
Шляхто подчеркнул, что для качественного лечения людям с лишним весом нужна персонализированная терапия, потому что она позволяет снизить летальность.
Ранее мы писали, что в Петербург доставили 400 доз вакцины.
Фото: pixabay.com
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