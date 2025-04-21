На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Ученые с Дальнего Востока объяснили, почему вершина кратера светится.

Извержение вулкана Ключевской началось на территории Камчатского края. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Специалисты указали, что над кратером самого высокого вулкана европейском регионе, зафиксировано свечение. Наблюдать данное явление можно как по видеокадрам, так и космического спутника Земли. Напомним, что Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря располагается в Усть-Камчатском районе Камчатки. Последний раз исполин извергался в 2023 году.

20 апреля 2025 г. Свечение над кратером вулкана связано со стромболианским типом извержения. сообщение Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 км.

Фото и видео: Telegram: данные ИВиС ДВО РАН, KVERT из поселка Ключи; geoportal.kscnet.ru (Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН)