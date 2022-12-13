Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 км

Угрозы для людей эксперты не фиксируют.

Вулкан Эбеко на Курильских островах выбросил столб пепла на 2,5 километра в высоту. Соответствующее заявление сделали региональные представители ГУ МЧС по Сахалинской области. Известно, что с утра 1 марта Центр управления в кризисных ситуациях получила сведения от островной группировки сил реагирования на извержения ДВО РАН. Синоптики установили, что в районе города Северо-Курильск пеплопад не был зафиксирован. Также местные жители не ощутили запаха сероводорода в воздухе. На текущий момент угрозы доя здоровья или жизни граждан не наблюдается.

Произошел пепловый выброс на высоту 2,5 километра. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 километров. пресс-служба ГУ МЧС по Сахалину

Напомним, что вулкан Эбеко с высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир. Он находится в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского.

В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт