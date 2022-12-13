Вулкан в последний раз извергался в декабре 2022 года.

В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима, расположенного на территории юго-западной префектуры страны Кагосима на острове Кюсю. Об стихийном происшествии рассказали специалисты из местного Национального метеорологического управления. Эксперты пояснили, что лава вырвалась из одного кратера, которы йимеет название Сёва. Дым из него поднялся на высоту около одного километра в верх. Власти региона не объявляли о необходимости эвакуировать граждан. Также нет данных о том, что извержение повлияло на авиасообщение. Однако в районе вулкана действует третий по пятибалльной шкале уровень опасности. Синоптики видят возможность дальнейшего продолжения вулканической активности.

Напомним, что Сакурадзима - один из самых активных вулканов в Японии. Его извержения происходят регулярно. Объект расположен в заливе рядом с крупным городом Кагосима. Высота горы составляет около 1 100 метров. В 2022 году вулкан извергался в июле и декабре.

В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру.

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