Минздрав планирует создание "орфанных аптек" для пациентов с редкими заболеваниями

Россия расширяет неонатальный скрининг на врожденные наследственные заболевания.

Минздрав России работает над новым направлением по созданию "орфанных аптек". Об этом на правительственном совещании, посвященному вопросам развития генетических технологий, при президенте РФ Владимире Путине рассказал глава профильного ведомства по здравоохранению Михаил Мурашко. Чиновник уточнил, что в учреждениях будут реализовываться препараты, необходимые пациентам с редкими наследственными диагнозами.

Со следующего года стартует новое направление - это неонатальный скрининг на врожденные наследственные заболевания. До 36 нозологий будет расширен. Он требует сопровождения и лечения детей, сейчас мы работаем над "орфанными аптеками". Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Министр добавил, что в РФ создается новый проект, связанный с генетической паспортизацией новорожденных малышей. Работа по данному направлению поддержана вице-премьером Татьяной Голиковой.

Мурашко: в РФ еще две вакцины от ковида проходят доклинические исследования.

Фото и видео: kremlin.ru