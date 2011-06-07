Мурашко: в РФ еще две вакцины от ковида проходят доклинические исследования

В Минздраве рассказали о прорывных медицинских технологиях.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в стране еще две вакцины от ковида проходят доклинические исследования. Такое заявление чиновник сделал во время правительственного совещания по вопросам развития генетических технологий при участии президента Владимира Путина. Специалист уточнил, что наработки ведутся на различных платформах.

У нас разработаны еще две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания. Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

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Фото и видео: kremlin.ru