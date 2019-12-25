СМИ: Pfizer испытает новый препарат от COVID-19 в России

Участниками станут 90 совершеннолетних граждан страны.

Росздравнадзор выдал американской фармацевтической компании Pfizer разрешение на проведение в РФ клинических испытаний препарата от коронавируса. Об этом пишет издание "Ведомости".

Речь идет о лекарстве для профилактики и лечения COViD-19 под названием Paxlovid. Его испытания будут проведены в нескольких российских городах. Участниками станут 90 совершеннолетних граждан РФ, которые контактировали с людьми с симптомами коронавируса.

Клинические испытания препарата продлятся до марта 2023 года. В настоящее время Paxlovid тестируют в нескольких странах мира около семи тысяч человек. До конца текущего года "Файзер" планирует осуществить выпуск почти 200 тысяч доз данного лекарства, а в следующем году – нарастить его производство до 50 миллионов.

В американской компании утверждают, Paxlovid можно использовать для профилактики COVID-19 и лечения пациентов с тяжелым течением болезни. Отмечается, что он на 89% снижает риски госпитализации или смерти после заражения коронавирусом.

Ранее глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время ведется разработка отечественного препарата, который позволяет прерывать развитие COVID-19 на начальном этапе.

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