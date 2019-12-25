Минздрав обновит рекомендации по коронавирусу

В разработке принимают участие ведущие специалисты.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов заявил, что ведомство в настоящее время работает над обновлением методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Об Этом информируют "РИА Новости".

По его словам, новые меры разрабатываются на основе рекомендаций других стран, а также собственного опыта РФ. Чуланов подчеркнул, что большое внимание уделяется вопросам лекарственной терапии. Разработка ведется с начала 2020 года, когда миру только-только стало известно о коронавирусе.

Это позволило заблаговременно подготовить систему здравоохранения для оказания помощи пациентам с COVID-19. Владимир Чуланов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава

В обновлении методических рекомендаций по COVID-19 принимают участие ведущие специалисты из разных областей медицины.

Ранее мы сообщали, что Мишустин рассчитывает на скорое завершение масштабной вакцинации россиян от коронавируса.

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