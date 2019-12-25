  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Минздрав обновит рекомендации по коронавирусу
Сегодня, 8:41
77
phil_k

Минздрав обновит рекомендации по коронавирусу

0 0

В разработке принимают участие ведущие специалисты.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов заявил, что ведомство в настоящее время работает над обновлением методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Об Этом информируют "РИА Новости".

По его словам, новые меры разрабатываются на основе рекомендаций других стран, а также собственного опыта РФ. Чуланов подчеркнул, что большое внимание уделяется вопросам лекарственной терапии. Разработка ведется с начала 2020 года, когда миру только-только стало известно о коронавирусе.

Это позволило заблаговременно подготовить систему здравоохранения для оказания помощи пациентам с COVID-19.

Владимир Чуланов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава

В обновлении методических рекомендаций по COVID-19 принимают участие ведущие специалисты из разных областей медицины.

Ранее мы сообщали, что Мишустин рассчитывает на скорое завершение масштабной вакцинации россиян от коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: covid-19, владимир чуланов, минздрав, рекомендации по коронавирусу
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Григорьев Федор
Сегодня 9:04

Гоpячие дeвyшки xотят сeкcа на одну ночь, без денег и отношений. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo -----  http://bit.do/eroga

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии