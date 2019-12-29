В ведомстве объяснили данные, предоставленные аудиторами.

Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты. Чиновники объяснили, почему в 30% учреждений нет водопровода. Оказывается, в отчете СП числится весь имущественный комплекс ведомства. Он включает в себя склады, гаражи, подстанции, котельные и технические помещения.

Амбулаторная помощь оказывается в 20 тысячах зданий. Из них 19,3 тысячи имеют водопровод, а 17,5 тысяч - также центральное отопление. Еще 18,7 тысяч заведений оснащены канализацией.

Ранее россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму.

