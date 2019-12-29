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Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

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В большинстве заведений есть серьезные проблемы.

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод. Такие результаты опубликованы по состоянию на 1 января 2019 года. 

Конструкция отсутствовала в 30,5% случаев из 116,8 тысячи зданий. Еще в 52,1% аудиторы не нашли горячего водоснабжения, в 41,1% - центрального отопления. В 35% случаев в медорганизации не оказалось канализации. Около 47% детских больниц и поликлиники не оснащены пандусами для инвалидов.

Большинство учреждений находится в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии. Это приводит к естественному разрушению помещений. В СП посчитали, что бюджетные средства расходуются неэффективно. Ежегодно в регионах списывается большое количество просроченных лекарств.

Ранее Счётная палата: Чечня стала лидером регионального протекционизма.
 

Теги: водопровод, поликлиника, счетная палата
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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