Счётная палата: Чечня стала лидером регионального протекционизма

Один из аутсайдеров - Ленинградская область

Чечня стала лидером по заключению "внутренних контрактов" в 2019 году. Это следует из материалов Счётной палаты РФ.

Доля "внутренних" контрактов там составила 89,4%.

В целом по стране ситуация с протекционистскими контрактами выглядит так:

- В 2019 году 65,8% контрактов на поставку товаров и услуг для региональных органов власти были заключены с поставщиками из этого же региона, - заявили в Счётной палате.

Лучше всего региональный протекционизм развит в Чечне, Татарстане и Дагестане. Однако, по мнению палаты, это не всегда позитивные новости об экономике данных субъектов.

- Для тех регионов, которые существуют преимущественно за счет федеральных субсидий, подобный протекционизм может свидетельствовать, скорее, об отсутствии конкуренции и "избыточности" механизмов протекционизма, - сказала руководитель проекта "Открытые данные" Счетной палаты Ивана Бегтина.

Реже всего со своими поставщиками работают в Ленобласти и в Ненецком автономном округе.