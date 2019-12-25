Минздрав дал новые рекомендации из-за ситуации с коронавирусом

Свои рекомендации получили российские работодатели.

Представители Министерства здравоохранения РФ в связи с распространением коронавируса выпустили новые рекомендации для отечественных работодателей. Отмечается, что им рекомендовано обеспечить средствами индивидуальной защиты всех своих сотрудников, которым по долгу службы нужно взаимодействовать с большим количеством людей в течение рабочего дня.

В перечень профессий попали продавцы в магазинах, кассиры на общественном транспорте, работники аптек, сотрудники МВД, МФЦ и иных госорганизаций. Их необходимо снабдить масками и перчатками, а также обеспечить регулярную обработку рук антисептическими средствами.

Отмечается, что эти меры необходимы для снижения риска заражения коронавирусом, поскольку он может передаваться через предметы – контактным путем, а не только воздушно-капельным и воздушно-пылевым.

Ранее стало известно, как может измениться рынок труда после мировой пандемии коронавируса. Как отмечают специалисты Института прогрессивного образования, первыми под угрозу "глобальной чистки" с своих сферах могут оказаться турагенты и экскурсоводы.

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