Минздрав Украины заявил о новой волне коронавируса в январе

Новая волна коронавируса на Украине начнется в конце января. Об этом сообщил глава Минздрава страны Виктор Ляшко в интервью "BBC News Украiна".
Глава ведомства отметил, что вспышки коронавируса повторяют сезонные вспышки ОРВИ. Более точный прогноз начала новой волны будет готов в ближайшее время. Ляшко также заявил о необходимости вакцинироваться, чтобы "избежать больших потерь". Основной задачей властей Украины является вакцинация 70% взрослого населения.
Ранее Зеленскому предрекли бегство с Украины.
Видео: YouTube / BBC News Украiна
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