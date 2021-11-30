Минздрав Украины заявил о новой волне коронавируса в январе

Более точный будет готов в ближайшее время.

Новая волна коронавируса на Украине начнется в конце января. Об этом сообщил глава Минздрава страны Виктор Ляшко в интервью "BBC News Украiна".

Глава ведомства отметил, что вспышки коронавируса повторяют сезонные вспышки ОРВИ. Более точный прогноз начала новой волны будет готов в ближайшее время. Ляшко также заявил о необходимости вакцинироваться, чтобы "избежать больших потерь". Основной задачей властей Украины является вакцинация 70% взрослого населения.

Ранее Зеленскому предрекли бегство с Украины.

Видео: YouTube / BBC News Украiна