Минздрав Украины намерен победить коронавирус в стране до конца года

Власти намерены убедить население сделать прививку от COVID-19.

Минздрав Украины намерен победить пандемию коронавируса в стране до конца нынешнего года. Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов в ходе заседания правительства. Его слова приводит "Новое время".

Степанов отметил, что необходимо убедить 70% взрослого населения сделать прививку от COVID-19. Он также призвал "сдерживать манипуляции" на тему лучшей вакцины.

Уверен, что нам удастся полностью победить коронавирусную болезнь в нашей стране к концу 2021 года. Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Отметим, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано более 1,82 млн случаев заболевания коронавирусом.

Ранее на Украине зафиксировали суточный рекорд летальных исходов из-за коронавируса.

Видео: YouTube / КабМін