Минздрав Украины намерен победить коронавирус в стране до конца года

Минздрав Украины намерен победить пандемию коронавируса в стране до конца нынешнего года. Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов в ходе заседания правительства. Его слова приводит "Новое время".
Степанов отметил, что необходимо убедить 70% взрослого населения сделать прививку от COVID-19. Он также призвал "сдерживать манипуляции" на тему лучшей вакцины.
Уверен, что нам удастся полностью победить коронавирусную болезнь в нашей стране к концу 2021 года.
Максим Степанов, глава Минздрава Украины
Отметим, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано более 1,82 млн случаев заболевания коронавирусом.
Ранее на Украине зафиксировали суточный рекорд летальных исходов из-за коронавируса.
Видео: YouTube / КабМін
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