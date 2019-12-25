На Украине зафиксировали суточный рекорд летальных исходов из-за коронавируса

Максим Степанов сообщил о статистике по коронавирусу за последние сутки.

На Украине зафиксировали рекорд летальных исходов из-за коронавируса. Об этом на ежедневном брифинге сообщил глава местного министерства здравоохранения Максим Степанов. За последние сутки на территории страны от инфекции скончались 481 местных жителя. Новыми пациентами в больницах стали 5 587, у которых подозревается COVID-19. От болезни вылечились 11 472 человека.

15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года. В частности, заболели 636 детей и 437 медработников. Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Напомним, что предыдущие максимальные показатели летальных исходов от осложнений, вызванных COVID-19, на Украине зафиксированы специалистами 2 апреля. Тогда погибли 433 пациента. В настоящее время наибольшее количество зараженных по стране выявлено в Киевской, Одесской, Львовской и Харьковской областях.

На Украине зарегистрировали абсолютный рекорд заражений COVID-19.

Фото: Facebook/Міністерство охорони здоровя України