Предыдущий рекорд был поставлен 26 марта.

На Украине зарегистрировали абсолютный рекорд заражений COVID-19. Об этом на регулярном брифинге сообщил глава местного Минздрава Максим Степанов. Он рассказал журналистам, что за последние сутки в стране выявлено 19 893 новых случаев заражения коронавирусом. Чиновник сослался на сведения от системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны. Спикер отметил, что предыдущий рекорд по показателю наибольшее числа новых пациентов с инфекцией фиксировался 26 марта.

19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 апреля 2021 года. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника. Максим Степанов, глава Минздрава Украины

За сутки медики госпитализировали на Украине 5 040 человек с коронавирусом. Погибли от инфекции 433 пациента, а вылечились - 10 287 жителей страны. Специалисты за день привили 19 097 украинцев.

Более половины регионов Украины оказались в "красной зоне".

Фото: Facebook/Максим Степанов

