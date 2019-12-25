Правительство может ввести в стране новый жесткий локдаун.

Более половины регионов Украины оказались в "красной зоне". Об этом сообщается на официальном сайте местного Минздрава. Максимальный уровень угрозы присвоен 13 из 25 территорий, включая Киев. Еще 11 регионов остаются в "оранжевой зоне" опасности, один (Херсонская область) - в "желтой зоне". В "зеленой" не осталось ни одного региона.

Напомним, что в "красной зоне" действуют самые жесткие ограничения. Там закрытыми остаются бассейны, спортивные залы, заведения общепита, культурные учреждения, продовольственные рынки. Обучение ведется в дистанционном формате. Открыты только детские сады и младшие классы школ. Введены ограничения, касающиеся транспортных перевозок.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если большая часть регионов перейдет "в красную зону", то кабинету министров придется еще раз установить по стране жесткий карантин.

Власти Крыма готовят иски к Украине из-за водной блокады.

Фото: Pixabay.com