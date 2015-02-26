Власти Крыма готовят иски к Украине из-за водной блокады

Сумма ущерба составила 1,5 триллиона рублей.

Крым подаст в суд на Украину из-за транспортной и энергетической блокад полуострова, сообщил "РИА Новости" глава парламента республики Владимир Константинов.

По его словам, уже сейчас ущерб от блокады можно посчитать триллионами. Также Константинов призвал мировых лидеров обратить внимание на действия Украины. Спикер считает их "попыткой устроить геноцид в Крыму".

Сначала мы подготовим иск и обратимся в суд, а затем и международные инстанции, с иском по водной блокаде, устроенной Украиной. При этом параллельно ведется работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад" Владимир Константинов для "РИА Новости"

По предварительным оценкам, сумма ущерба составила почти 1,5 трлн рублей. Власти Крыма планируют подать иск в первой половине текущего года.

Ранее президент России Владимир Путин призвал увеличить число туристов в Крыму до 10 миллионов человек ежегодно.

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