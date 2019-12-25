Путин призвал увеличить число туристов в Крыму до 10 млн человек ежегодно

В 2019 году число посетивших Крым туристов достигало восьми миллионов человек.

Президент России Владимир Путин призвал увеличить число туристов в Крыму до 10 миллионов человек ежегодно к 2025 году. Заявление он сделал во время совещания с руководством регионов и правительства РФ по вопросам развития Крыма и Севастополя.

В прошлом году при всех сложностях, вызванных эпидемией, на отдых в Крым приехали 6,9 миллионов человек. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что в 2019 году число посетивших Крым туристов достигало восьми миллионов человек.

Ранее Путин заявил, что у инвалидов не должно быть проблем с приобретением оборудования с картой "Мир".

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