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Путин призвал увеличить число туристов в Крыму до 10 млн человек ежегодно
Сегодня, 16:22
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matveyvn

Путин призвал увеличить число туристов в Крыму до 10 млн человек ежегодно

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В 2019 году число посетивших Крым туристов достигало восьми миллионов человек.

Президент России Владимир Путин призвал увеличить число туристов в Крыму до 10 миллионов человек ежегодно к 2025 году. Заявление он сделал во время совещания с руководством регионов и правительства РФ по вопросам развития Крыма и Севастополя. 

В прошлом году при всех сложностях, вызванных эпидемией, на отдых в Крым приехали 6,9 миллионов человек.

Владимир Путин, президент России

Он отметил, что в 2019 году число посетивших Крым туристов достигало восьми миллионов человек.

Ранее Путин заявил, что у инвалидов не должно быть проблем с приобретением оборудования с картой "Мир".

Фото: pixabay.com

Теги: крым, отпуск, путин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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