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Минздрав Сахалина ответил на сообщение о плесени в инфекционном госпитале

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Чиновники разъяснили ситуацию в госпитале города Долинск.

Минздрав Сахалина ответил на сообщение о плесени в инфекционном госпитале. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали в пресс-службе ведомства. Чиновники уточнили, что на опубликованном пользователями соцсетей видео снято помещение, которое не используется для размещения пациентов.

Выяснилось, что данное помещение не является палатой, не используется для размещения пациентов и проведения в нем лечения. Что касается лечения ребёнка, была скорректирована тактика в связи с улучшением состояния, и 20 октября женщина с сыном была выписана на амбулаторное лечение 

заявление Минздрава региона

Ранее очевидица на кадрах показала, что в здании заплесневели стены и потолок. Ролик создала мама ребенка, который лечился от коронавируса в городе Долинск. По словам женщины, плесень заметна у входа в палату.

На Сахалине пьяный пассажир поезда укусил за ногу полицейского.

Видео: Youtube/АСТВ - оперативные новости Сахалина

 


 

Теги: инфекционное отделение, минздрав, регионы, сахалин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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