На Сахалине в ДТП с тремя "Тойотами" погибли 3 коровы

Водители 3 иномарок получили травмы.

На Сахалине в ДТП погибли 3 коровы, три водителя получили травмы.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России по Сахалинской области сообщает, что накануне вечером, 26 октября, в Сахалинской области в ДТП погибли 3 коровы. Как удалось установить, неустановленный мужчина нарушил правила и перегонял скот через трассу Южно-Сахалинск - Синегорск.

Водитель Toyota HiAce не увидел в темноте животных и сбил 3 буренок. После столкновения с коровами машина получила механические повреждения. Через 10 минут ехавшая в попутном направление Toyota Land Cruiser Prado наехала на лежащую на трассе корову. Машину занесло и произошло столкновение со стоявшей на обочине Toyota Platz. После столкновения обе машины оказались в кювете.

В результате ДТП все 3 водителя получили травмы. Коровы погибли. ГИБДД проводит проверку всех обстоятельств аварии.

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