На Сахалине в больнице скончалась женщина, пострадавшая при обрушении балкона

Несмотря на усилия медиков одну из пострадавших спасти не удалось.

На Сахалине в больнице умерла женщина, которая упала вместе с балконом в сентябре в городе Корсаково.

18 сентября две женщины 42 и 64 лет вышли на балкон третьего этажа выпить кофе. Когда обе женщины были на балконе, балконная бетонная плита вместе с людьми рухнула вниз.

Обе женщины были госпитализированы в больницу. Сегодня стало известно, что одна из женщин скончалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздраве Сахалинской области. О какой из женщин идет речь, не уточняется.

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