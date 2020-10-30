На Сахалине в больнице скончалась женщина, пострадавшая при обрушении балкона

На Сахалине в больнице умерла женщина, которая упала вместе с балконом в сентябре в городе Корсаково.
18 сентября две женщины 42 и 64 лет вышли на балкон третьего этажа выпить кофе. Когда обе женщины были на балконе, балконная бетонная плита вместе с людьми рухнула вниз.
Обе женщины были госпитализированы в больницу. Сегодня стало известно, что одна из женщин скончалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздраве Сахалинской области. О какой из женщин идет речь, не уточняется.
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