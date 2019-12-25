Минздрав США отказался работать с Байденом до официальных итогов выборов

Минздрав США отказался работать с кандидатом от Демократической партии США Джо Байденом до официальных итогов выборов. Об этом заявил глава ведомства Алекс Азар, пишет CCN.
По словам министра, сотрудничество с Байденом и его командой будет возможно после того, как его победу признает Управление общих служб США.
Мы обеспечим полный, совместный профессиональный переход и планирование.
Алекс Азар, глава Минздрава США
Ранее генерал США призвал разместить гиперзвуковое оружие в АТР и зоне Индийского океана.
Фото: pixabay.com
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