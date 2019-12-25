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Минздрав США отказался работать с Байденом до официальных итогов выборов
Сегодня, 9:15
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matveyvn

Минздрав США отказался работать с Байденом до официальных итогов выборов

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Нужно решение Управления общих служб США.

Минздрав США отказался работать с кандидатом от Демократической партии США Джо Байденом до официальных итогов выборов. Об этом заявил глава ведомства Алекс Азар, пишет CCN.

По словам министра, сотрудничество с Байденом и его командой будет возможно после того, как его победу признает Управление общих служб США.

Мы обеспечим полный, совместный профессиональный переход и планирование.

Алекс Азар, глава Минздрава США

Ранее генерал США призвал разместить гиперзвуковое оружие в АТР и зоне Индийского океана.

Фото: pixabay.com

Теги: байден, выборы президента сша, минздрав сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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