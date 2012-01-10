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Трамп заявил, что в случае проигрыша на выборах в США не станет пытаться снова
Сегодня, 8:56
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Трамп заявил, что в случае проигрыша на выборах в США не станет пытаться снова

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Он отметил, что намерен выиграть предстоящие выборы.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае проигрыша на выборах не станет пытаться участвовать снова. Об этом он рассказал в интервью передаче Full Measure.

По его словам, он не видит для себя такой возможности, если потерпит поражение. Трамп отметил, что намерен выиграть предстоящие выборы президента, которые пройдут в ноябре. Его конкурентом будет нынешний вице-президент США Камала Харрис, представляющая Демократическую партию.

Ранее Трамп задал неожиданный вопрос о России.

Фото: YouTube / WSET ABC 13

Теги: выборы президента сша, дональд трамп, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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