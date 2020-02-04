Средства пойдут на закупку медоборудования.

Минздрав России выделил 1,2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. РФ закупит 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких. Также государство приобретет 17 устройств экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Средства на эти нужды будут направлены из резервного фонда. Об этом сообщил заместитель министра по здравоохранению Сергей Краевой.

Он добавил, что зачастую летальный исход наступает именно из-за дыхательной недостаточности. Она сопровождается неспецифическим развитием пневмонии. Основной упор местные специалисты делают на борьбу против тяжелых последствий и осложнений, которые могут возникнуть.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Китае начались испытания российского препарата от коронавируса.

