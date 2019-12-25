В ведомстве рассказали об активизации деятельности по борьбе с распространением COVID-19.

Минздрав Белоруссии заявил о начале третьей волны коронавируса. Соответствующее заявление размещено чиновниками в Telegram-канале. Ранее глава профильного ведомства Дмитрий Пиневич говорил о том, что местная система здравоохранения готова к новому этапу распространения инфекции.

Специалисты в регионах и Минске констатируют рост заболеваемости инфекцией COVID-19, в том числе пневмониями коронавирусной этиологии тяжелого течения. По данным дозорного эпидемиологического слежения, частота выявления РНК вируса SARS-CoV-2 (ПЦР) в исследуемых образцах за 14 календарных недель 2021 года составила 11,9%. пост Минздрава Белоруссии

В связи с эпидемиологической угрозой санитарная служба республики активизирует работу по расследованию каждого случая инфицирования, а также отслеживанию контактов первого уровня. Технические специалисты проанализируют работу кислородных станций, изучат уровень оснащенности ПЦР-тестами и лабораторными материалами, наличие лекарственных препаратов.

В Белоруссии почтили память жертв теракта в метро Минска.

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