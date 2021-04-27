Минюст включил рэпера Моргенштерна в реестр иностранных агентов

В реестр СМИ-иноагентов также внесли изменения.

В пятницу, 6 мая, в список физических лиц – иноагентов министерство юстиции добавило рэпера Моргенштерна, а в реестр СМИ-иноагентов организацию "Апология" и 7 человек. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Так, в список СМИ-иногаентов попали оппозиционеры Владимира Милова и Любовь Соболь, а также Борис Кагарлицкий, Леонид Гозман, Михаил Климарев, Наталья Баранова и Денис Константинов.

Напомним, что сегодня из реестра СМИ-иноагентов исключили четырех человек: Жилкина Владимира, Лютова Александра, Грезева Александра и Пигалкина Илью. Все четверо исключенных из реестра являются координаторами движения "Голос" (признано в РФ иноагентом).

Ранее в пятницу, 22 апреля, Невзорова*, Венедиктова* и Волкова* включили в реестр иноагентов. В список иноагентов также включили публициста Владимира Кара-Мурза* и оппозиционера Леонид Волкова*.

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