Из реестра СМИ-иноагентов исключили четырех человек

Все четверо являются координаторами движения "Голос" (признано в РФ иноагентом).

В пятницу, 6 мая, министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ-иноагентов Жилкина Владимира, Лютова Александра, Грезева Александра и Пигалкина Илью. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В ведомстве добавили, что решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти. Все четверо исключенных из реестра являются координаторами движения "Голос" (признано в РФ иноагентом).

В реестр их внесли осенью прошлого года.

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Фото: Piter.tv