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Минюст включил "Лилит"* и "Маяк"* в реестр иноагентов
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Минюст включил "Лилит"* и "Маяк"* в реестр иноагентов

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НКО вошли в единый реестр НКО-иноагентов в России.

Минюст России включил "Лилит"*  в реестр иноагентов. В список организаций, выполняющих функцию иностранных агентов попало также дальневосточное общественное движение "Маяк".

Во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ "Лилит".

сайт профильного ведомства

Обеими организациями-иноагентами руководит психолог Регина Дзугкоева. "Маяк" стал четвертым по счету НКО, которая оказалась в реестре незарегистрированных движений-иноагентов. Ранее в этом перечне появились "Голос"* (занимается вопросом честных выборов), "ОВД-Инфо"* (работает с политическими заключенными) и "Российская ЛГБТ-сеть"*.

Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иноагентах.

* - НКО-организации, внесенные Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов
 

Теги: иноагенты, минюст, сми
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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