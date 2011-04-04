Минюст включил "Лилит"* и "Маяк"* в реестр иноагентов

НКО вошли в единый реестр НКО-иноагентов в России.

Минюст России включил "Лилит"* в реестр иноагентов. В список организаций, выполняющих функцию иностранных агентов попало также дальневосточное общественное движение "Маяк".

Во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ "Лилит". сайт профильного ведомства

Обеими организациями-иноагентами руководит психолог Регина Дзугкоева. "Маяк" стал четвертым по счету НКО, которая оказалась в реестре незарегистрированных движений-иноагентов. Ранее в этом перечне появились "Голос"* (занимается вопросом честных выборов), "ОВД-Инфо"* (работает с политическими заключенными) и "Российская ЛГБТ-сеть"*.

Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иноагентах.

* - НКО-организации, внесенные Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов

