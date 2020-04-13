Минюст США захотел обратить изъятые российские активы в пользу Украины

Лиза Монако рассказала о сроках продажи имущества РФ и предоставления денег украинскому народу.

Американское министерство юстиции надеется на то, что шаги Конгресса США позволят передать финансовые и прочие активы российских предпринимателей киевскому режиму. Соответствующее заявление сделала в рамках дискуссии, посвященной вызовам для национальной безопасности, первый заместитель главы Минюста и генерального прокурора Лиза Монако. Чиновница была приглашена на мероприятие в Вашингтоне, организованного на площадке экспертного центра Silverado совместно с компанией Google.

Мы хотим попытаться добраться до этих активов вне зависимости от того, в какой форме они существуют: яхты класса люкс, банковские счета или другие товары, самолеты, что угодно. Мы ничего не исключаем из этого списка. Лиза Монако, замглавы Минюста США

Эксперт уточнила, что Минюст США не исключает из перечня никакое имущество в том случае, если власти смогут отследить незаконность его получения, уклонение от санкций. Лиза Монако добавила, что после установления происхождения активов их продадут, а вырученные денежные средства предоставят народу Украины. При этом Монако не думает, что речь идет о нескольких годах, она видит процесс передачи более быстрым.

В Минюсте США заявили, что привлекут к ответственности всех виновных в штурме Капитолия.

Фото и видео: YouTube / Think with Google