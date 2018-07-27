По делу нашли ключевого свидетеля.

Минюст США подготовил новые обвинения против Джулиана Ассанжа. Крайний срок их выдвижения истекает 14 июня. Об этом сообщает Wikileaks на своей странице в Twitter.

Ключевым свидетелем стал осужденный мошенник, бывший информатор ФБР Сигурдур Тордарсон. Его приговорили к тюремному сроку за фабрикацию документов под именем Ассанжа, мошенничество и педофилию.

6 мая спецагент ФБР Меган Браун, возглавляющая расследование против основателя Wikileaks, ездила в Исландию на допрос Тордарсон. На прошлой неделе его перевезли в Вашингтон, где также опросили.

Ранее представители WikiLeaks сообщили о переносе судебных слушаний об экстрадиции Ассанжа в США с 12 на 14 июня. Они состоятся в магистратском суде Белмарш в Лондоне.

30 мая стало известно об ухудшении здоровья Джулиана Ассанжа. За несколько недель в тюрьме журналист значительно потерял в весе. Врачи диагностировали у него депрессию, а также инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами.

Видео: YouTube / russian.rt