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Минюст США подготовил новые обвинения против Джулиана Ассанжа

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По делу нашли ключевого свидетеля.

Минюст США подготовил новые обвинения против Джулиана Ассанжа. Крайний срок их выдвижения истекает 14 июня. Об этом сообщает Wikileaks на своей странице в Twitter.

Ключевым свидетелем стал осужденный мошенник, бывший информатор ФБР Сигурдур Тордарсон. Его приговорили к тюремному сроку за фабрикацию документов под именем Ассанжа, мошенничество и педофилию.

6 мая спецагент ФБР Меган Браун, возглавляющая расследование против основателя Wikileaks,  ездила в Исландию на допрос Тордарсон. На прошлой неделе его перевезли в Вашингтон, где также опросили.

Ранее представители WikiLeaks сообщили о переносе судебных слушаний об экстрадиции Ассанжа в США с 12 на 14 июня. Они состоятся в магистратском суде Белмарш в Лондоне.

30 мая стало известно об ухудшении здоровья Джулиана Ассанжа. За несколько недель в тюрьме журналист значительно потерял в весе. Врачи диагностировали у него депрессию, а также инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами.

Видео: YouTube / russian.rt

Теги: wikileaks, джулиан ассанж, минюст сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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