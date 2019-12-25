Минюст США назвал опасными заявления Трампа о восстановлении в должности

Чиновники прокомментировали заявление политика о том, что он может вернуться на пост президента США.

Минюст США назвал опасными заявления бывшего президента Дональда Трампа о восстановлении в должности. Об этом рассказали журналисты телеканала CNN. В ведомстве полагают, что ситуация может спровоцировать новые массовые протесты, подобные тем, которые произошли в январе 2021 года у Капитолия в Вашингтоне.

Трамп продолжает делать ложные заявления о выборах, намекать, что в ближайшем будущем он может быть восстановлен в качестве президента без проведения новых выборов, и тем самым принижает жестокое нападение на Капитолий. заявление федеральных прокуроров США

Напомним, что Трамп говорил о том, что может вернуться на пост лидера государства, если выборы 2020 года будут признаны фальсифицированными. Он добавил, что ему придется принимать решение, если найдутся "сотни тысяч украденных голосов" избирателей. В Минюсте США подчеркнули, что для восстановления Трампа в должности не существует правовых механизмов. При этом обвинения политика в фальсификации выборов ранее были полностью опровергнуты.

Трамп заявил, что подает иск против Facebook, Twitter, Google.

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